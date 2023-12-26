Анонс хоррор-игры Jinn

Состоялся анонс игры «Jinn» от команды «Madmind Studio». Ранее они занимались серией «Agony».Проект представляет собой ужастик с видом от первого лица, действие которого разворачиваются на ближнем востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии