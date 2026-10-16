Каллас призналась, что Евросоюзу нечем заменить американский Starlink для Киева Евросоюз не в состоянии заменить для Украины американскую спутниковую систему Starlink, на сегодняшний день у Брюсселя нет соответствующих технологий.
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