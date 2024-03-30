США поддержали формирование нового правительства Палестины

Соединенные Штаты поддержали формирование нового правительства Палестины. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
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