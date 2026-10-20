Дефицит памяти GDDR7 сделал прошлое поколение востребованным Производство видеокарт GeForce RTX 3060, снятых с выпуска в 2024 году, возобновилось, а партнёры Nvidia вновь начали предлагать эти модели покупателям.
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