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Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в своих заявлениях

Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в своих заявлениях

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть в публичных высказываниях свои истинные мысли. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

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