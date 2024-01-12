Когда советский рубль стоил дороже доллара США

«Стальной» нарком Лазарь Каганович уверял, что советский рубль с каждым днем будет лишь крепнуть. В состязании с американской валютой он одержит уверенную победу, потому что базируется на социалистической экономике, которая, по словам наркома, «попрочнее трясущегося в лихорадке капитализма».