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Спички - не игрушка

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Выпускницу медуниверситета обязали вернуть всю стипендию и заплатить штраф за отказ от работы в Мариуполе

Выпускницу медуниверситета обязали вернуть всю стипендию и заплатить штраф за отказ от работы в Мариуполе

Царьград Фото: freepik.com. Суд в Санкт-Петербурге обязал Валерию Гуйву, выпускницу Химико-фармацевтического университета, вернуть полученную стипендию в размере 168 500 рублей из-за отказа от работы по распределению в Мариуполе.

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