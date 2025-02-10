Осужденные исправительного центра при ИК-6 освоили азы гончарного мастерства

Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области BrisperВ исправительном центре при ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области в Нижнем Тагиле состоялся творческий мастер-класс по изготовлению глиняных тарелок, сообщили в пресс-службе ведомства.
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