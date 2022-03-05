Нойер восстановился после операции за 26 дней вместо 3-6 месяцев и тренируется в общей группе «Баварии»

Мануэль Нойер восстановился после операции раньше ожидаемого. Вчера вратарь «Баварии» впервые после операции на правом колене тренировался в общей группе и провел занятие целиком.
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