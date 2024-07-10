СК арестовал активы сбежавших из России экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова

СК арестовал новые активы бывшего главы отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчинённого Дмитрия Соколова, которые заочно обвиняются в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей.