Автомобиль ВАЗ 2110 - Луганск - 290 000 руб

Продам десятку 2005 1,6 в достойном состоянии. Без ржавчины и рыжиков от слова совсем. Все сделано. Замена масла, синтетика, ходовая, тормозная вся с заменой барабанов, развал, все по электрической части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии