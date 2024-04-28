Механики ВС РФ рассказали о восстановлении поврежденной бронетехники

Быстро и качественно в зоне спецоперации работают российские ремонтные батальоны. В непосредственной близости от передовой они восстаналивают поврежденную бронетехнику и тут же проверяют все системы машин.
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