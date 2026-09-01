Кубок Алтайского края по дрифту и спектакль "Дуры". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни Планируем неделю — мастер-класс от детской школы искусств, тренинг про этикет, кубок по дрифту или спектакли? Выставка и мастер-классы Барнаульской детской школы искусств № 1 Барнаульская детская школа искусств № 1 представит в парке выставку работ своих учащихся в честь начала нового учебного года.
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