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ЦБ Нидерландов «для подстраховки» перевез золотой запас из США в Лондон

ЦБ Нидерландов «для подстраховки» перевез золотой запас из США в Лондон

Центральный банк Нидерландов (DNB) заявил, что перевёз 86 тонн своих золотых резервов из США и Канады в Лондон, сославшись на «растущую геополитическую напряжённость», передает 3 сентября агентство AFP.

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