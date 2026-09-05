2.2 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

4. ПОТОМСТВО СЫНОВЕЙ НОЯ: СИМА, ХАМА И ИАФЕТА. Эти события описаны в кн. Бытие 10. 1а. БИБЛИЯ. После катастрофы-потопа Библия приводит длинные родословные и имена народов, размножившихся от сыновей Ноя, то есть от людей, переживших потоп.
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