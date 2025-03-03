Роберт Дауни-мл поздравил Юрия Борисова с блестящей игрой в "Аноре"

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения премии "Оскар". Во время своей речи актер Роберт Дауни-младший поздравил российского актера Юрия Борисова с блестящей ролью в фильме Шона Бэйкера "Анора".
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