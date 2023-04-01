Энергетика с евроинтеграцией стали главными темами переговоров Зеленского и Санду

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с молдавской коллегой Майей Санду. Беседа была посвящена сотрудничеству в сфере энергетической безопасности и взаимодействию в рамках евроинтеграции, рассказала представительница Кишинева.
Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с молдавской коллегой Майей Санду. Беседа была посвящена сотрудничеству в сфере энергетической безопасности и взаимодействию в рамках евроинтеграции, рассказала представительница Кишинева.
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