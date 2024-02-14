«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Каких только стартов не дает "Единая Россия", только с кем она едина с теми кто провел провальные антинародные реформы и на этом намыл денег или передали врагам пости 60 воздушных судов (вертолеты и самолеты), а может те кто бесконтрольно ввозит пришлых и раздают им паспорта граждан России, как буклеты, те у кого двойные гражданства, имущество, активы в зарубежных государствах и там их семьи? Все партии это по своей сути партийные ОПГ, где верхушка обеспечивает себе безбедную жизнь своих клановых семей за счет народа и которые получают эти средства из бюджета... А нужны в России вообще партии? Как ЕР правящей может быть партией если в России в России 95% и у которых нет представителей в органах власти.... Партии это те же политики и чиновники, как и бизнес с олигархатом, которые паразитируют на простом народе..... Кроме лоббирования своих личных интересов и бизнеса, естественно не за просто так они не приносят ни какой пользы России и народу.... Одним словом дармоеды, которым на Руси жить хорошо...