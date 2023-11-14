Дальневосточные таможенники взяли контрабандистов на попытке вывоза в Китай ценного груза

Cотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли незаконный вывоз крупной партии дериватов диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, в Китай, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу центра "Амурский тигр".
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