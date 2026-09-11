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Журнал «Профиль»

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"Разнес к чертям": Пентагон признал ущерб объектам 5-го флота в Бахрейне после ударов Ирана

Подробности о повреждениях в интервью корреспонденту вашингтонской газеты The Epoch Times Райану Моргану сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као, заявив, что Иран своими ударами "разнес к чертям Бахрейн".

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