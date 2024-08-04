Главный сценарист Larian: Трудно придумать новую игру, самые смелые идеи мы реа...

Главный сценарист Larian: Трудно придумать новую игру, самые смелые идеи мы реализовали в Baldur's Gate 3Процесс разработки разработки игр весьма сложный – особенно если самые интересные идеи удалось реализовать в предыдущем проекте.
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