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Делегация из Лобни побывала на концерте ко Дню России на Красной площади

Делегация из Лобни побывала на концерте ко Дню России на Красной площади

День России отпраздновали концертом на Красной площади в Москве. Участие в празднике приняла делегация из Лобни во главе с заместителем главы округа Вадимом Лебедевым.

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