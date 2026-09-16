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ТАСС

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Песков не стал комментировать разоблачение якобы работавших на разведку РФ в США

Песков не стал комментировать разоблачение якобы работавших на разведку РФ в США

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что до появления "сколь-либо вразумительных доказательств" нет смысла комментировать заявления Минюста США о разоблачении ряда лиц, якобы работавших на разведку России.

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