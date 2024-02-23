Сеть попало более 500 миллионов записей о россиянах

В начале текущего года стало известно, что в сеть попало более 510 миллионов записей о россиянах. Из них 500 миллионов были скомпрометированы в результате одного инцидента, который сейчас расследует Роскомнадзор.
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