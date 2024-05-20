Покоряет с первого укуса и не надоест, хоть каждый день готовь: знаменитый узбекский ханум на замену пельменям и мантам

Традиционный узбекский ханум — идеальная альтернатива пельменям, мантам и пирожкам. Блюдо готовится на пару в форме большого рулета, правильно приготовленный ханум покорит с первого укуса даже искушенных гурманов.
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