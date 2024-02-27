Песков не знает, посетит ли Путин товарищеские матчи сборной России: «Все будет зависеть от рабочего графика»

В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи со сборными Сербии и Парагвая. «Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика», – сказал пресс-секретарь президента РФ.