Сотрудники Госавтоинспекции в Московской области помогли доставить в больницу мужчину в критическом состоянии

На 232-м км автодороги А-108 «МБК» Орехово-Зуевского г.о. во время несения службы к экипажу Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная женщина.
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