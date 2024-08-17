Политика хрена и пряника: историю суздальской кухни рассказали в рецептах и легендах

Как всякое заслуживающее внимания исследование на кулинарную тематику, «Тысяча лет за русским столом» не просто знакомит с редкими и старинными региональными рецептами, но вписывает их в социокультурный контекст.
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