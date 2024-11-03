Роботы с мозгом насекомых будут покорять Марс

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британская компания Opteran объявила о партнерстве с крупнейшей аэрокосмической компанией Airbus и европейским и британским космическими агентствами с целью испытания своей платформы внутри марсохода Airbus.
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