Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 24 августа, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Канцелярия польского президента опубликовала кадры, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, и его встречают представители украинской стороны, - передает РИА Новости.