Назад в прошлое: проект «Зима в Москве» приглашает на балы и игры XIX века

Зимние фестивали, которые можно сегодня посетить в Москве, имеют глубокие исторические корни. Традиция многодневных праздничных гуляний с ярмарками, балами, представлениями, играми на свежем воздухе и, конечно же, визитами друг к другу в гости сформировалась еще в XIX веке.