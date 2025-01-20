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Назад в прошлое: проект «Зима в Москве» приглашает на балы и игры XIX века

Назад в прошлое: проект «Зима в Москве» приглашает на балы и игры XIX века

Зимние фестивали, которые можно сегодня посетить в Москве, имеют глубокие исторические корни. Традиция многодневных праздничных гуляний с ярмарками, балами, представлениями, играми на свежем воздухе и, конечно же, визитами друг к другу в гости сформировалась еще в XIX веке.

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