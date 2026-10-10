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Пронедра

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Трамп просит Путина спасти от смертельного вируса

Трамп просит Путина спасти от смертельного вируса

История, которая начиналась как сообщение о трагической смерти сотрудницы одного из профильных научных учреждений Сибири, за считаные дни превратилась в масштабную информационную волну.

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