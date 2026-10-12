В Алтайском крае пожар в школе охватил площадь 900 квадратных метров

Пожар вспыхнул в общеобразовательной школе в селе Шилово Калманского района Алтайского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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