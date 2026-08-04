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NewsOne

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Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине

5 августа 2026 года политические заключенные нескольких колоний и СИЗО Украины при поддержке антифашистских организаций со всего мира проведут однодневную голодовку протеста против пыток и унижающих человеческое достоинство условий содержания.

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