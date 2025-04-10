Больше ада: Киев готовит кровавые провокации по приказу глобалистов

кромчанин

"Но мы - кадровые военные. Мы должны драться до тех пор, пока политики не скажут нам: "Стоп!" Они возьмут да и сядут в кружок и договорятся о мире, который мог быть у нас с самого начала; и тогда эти годы покажутся полной бессмыслицей". (Грэм Грин "Тихий Американец").