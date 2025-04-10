Пока Вашингтон и Кремль ищут точки соприкосновения, на Украине продолжают действовать вразрез со здравым смыслом, пишет обозреватель Pravda.
Больше ада: Киев готовит кровавые провокации по приказу глобалистов
Комментарии
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кромчанин
"Но мы - кадровые военные. Мы должны драться до тех пор, пока политики не скажут нам: "Стоп!" Они возьмут да и сядут в кружок и договорятся о мире, который мог быть у нас с самого начала; и тогда эти годы покажутся полной бессмыслицей". (Грэм Грин "Тихий Американец").
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1 д.
Неизвестно Неизвестно
Согласна из того что пишут почти ни кто не понимает о чем пишет, не знает что эти термины значат, а главное не понимает зачем пишет)))
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1 д.
МЕ
Михаил Е
За "беспилотник" хорошо сказано! За огурцы... хто знає, чим там у бункері прибити може, може вирус какой москалями засланный в американские лаборатории 😆
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14 час.
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