На Оборонной тушили находящуюся на капремонте пятиэтажку

Пожарные выезжали тушить возгорание в Кировском районе Петербурга. Информация о происшествии по адресу Кировский район, улица Оборонная, дом 15 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 8 сентября в 03.
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