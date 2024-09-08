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На Оборонной тушили находящуюся на капремонте пятиэтажку

Пожарные выезжали тушить возгорание в Кировском районе Петербурга. Информация о происшествии по адресу Кировский район, улица Оборонная, дом 15 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 8 сентября в 03.

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