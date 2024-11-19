На Украине долго не забудут, как из-за действий Великобритании сорвалось мирное соглашение Киева с Москвой, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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На Украине долго не забудут, как из-за действий Великобритании сорвалось мирное соглашение Киева с Москвой, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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