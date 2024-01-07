Рушатся основы благополучия Запада

optimist21 Когда-то давно основы благополучия «западного мира» опирались на технологии, потом на экономическую модель, потом на «либеральные ценности», но время идет, от множества укоренившихся «в головах» идей остались лишь мифы.
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