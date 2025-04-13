Переговоры Москвы и Вашингтона «продуктивные», но результата придется подождать. Комментарий Георгия Бовта

Пока и США, и Россия заявляют, что переговорный процесс идет хорошо и продуктивно, однако Россия предостерегает от ожиданий слишком быстрых решений, а Трамп начинает демонстрировать нетерпение и угрожает применить рычаги давления по отношению и к России, и к Украине.
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