Переговоры Москвы и Вашингтона «продуктивные», но результата придется подождать. Комментарий Георгия Бовта

Пока и США, и Россия заявляют, что переговорный процесс идет хорошо и продуктивно, однако Россия предостерегает от ожиданий слишком быстрых решений, а Трамп начинает демонстрировать нетерпение и угрожает применить рычаги давления по отношению и к России, и к Украине.