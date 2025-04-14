Второй раунд непрямых переговоров Ирана и США пройдет в Омане

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами состоится в Маскате (Оман), сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи 14 апреля в интервью агентству IRNA.
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