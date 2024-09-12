Байден и Стармер обсудят снятие запрета на удары ВСУ вглубь России

Global Look Press/Ting Shen/Xinhua Американский президент Джо Байден 13 сентября проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках визита британского политика в США, говорится на сайте Белого дома.
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