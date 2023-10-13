Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого. После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.
"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался
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Caltar
"После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель. ..",автор в курсе как евреи после бегства от египтян вели себя с народами встречавшимися им на пути,к "земле обетованной",да и как они на ней оказались? Они всех подряд убивали,в ноль,им всё было позволено Богом,они же "избранные",так чего считать,что они сейчас могут быть другими?!.
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15 час.
Пульхерия Djem
Как это? Может ты без Кадырова рванёшь на линию соприкосновения и повоюешь?
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4 час.
Пульхерия Djem
Израильтяне, вы будете и дальше гонимы .Сначала вы прозевали теракт,а теперь мстите за свой непрофессионализм мирным жителям. Мстите как фашисты и нацисты,которые ,как не измывались над вами ,так и не научили милосердию. Мы всегда к вам относились с сочувствием и уважением, хотя вас убили аж 6 млн. человек,а нас всего 27 млн. человек. Но как с вашим холокостом все носятся... А сейчас вы устроили холокост несчастным палестинцам. Вам должно быть стыдно,но у вас нет совести. СВОБОДУ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГАЗЫ !!!
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4 час.
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