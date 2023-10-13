"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

Caltar "После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель. ..",автор в курсе как евреи после бегства от египтян вели себя с народами встречавшимися им на пути,к "земле обетованной",да и как они на ней оказались? Они всех подряд убивали,в ноль,им всё было позволено Богом,они же "избранные",так чего считать,что они сейчас могут быть другими?!.

Пульхерия Djem Как это? Может ты без Кадырова рванёшь на линию соприкосновения и повоюешь?