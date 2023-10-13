Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Гнать ср@ной метлой всех этих  "россиян" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Госдума пытается ...
  • В К
    Так им и надо сукам чубатым, давно бы воткнули штыки своему наркоше в глотку, ан нет, значит им нравится!Страна калек: чис...
  • Пульхерия Djem
    Израильтяне, вы будете и дальше гонимы .Сначала вы прозевали теракт,а теперь мстите за свой непрофессионализм мирным ..."Израиль преврати...

"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого.     После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Caltar
&quot;После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель. ..&quot;,автор в курсе как евреи после бегства от египтян вели себя с народами встречавшимися им на пути,к &quot;земле обетованной&quot;,да и как они на ней оказались? Они всех подряд убивали,в ноль,им всё было позволено Богом,они же &quot;избранные&quot;,так чего считать,что они сейчас могут быть другими?!.
Ответить
15 час.
Пульхерия Djem
Как это? Может ты без Кадырова рванёшь на линию соприкосновения и повоюешь?
Ответить
4 час.
Пульхерия Djem
Израильтяне, вы будете и дальше гонимы .Сначала вы прозевали теракт,а теперь мстите за свой непрофессионализм мирным жителям. Мстите как фашисты и нацисты,которые ,как не измывались над вами ,так и не научили милосердию. Мы всегда к вам относились с сочувствием и уважением, хотя вас убили аж 6 млн. человек,а нас всего 27  млн. человек. Но как с вашим холокостом все носятся... А сейчас вы устроили холокост несчастным палестинцам.  Вам должно быть стыдно,но у вас нет совести. СВОБОДУ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГАЗЫ !!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх