Врач дал совет, как лучше подготовиться к новогодней ночи

Для того, чтобы лучше чувствовать себя новогодней ночью, лучше поспать в послеобеденное время, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .
Для того, чтобы лучше чувствовать себя новогодней ночью, лучше поспать в послеобеденное время, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .
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