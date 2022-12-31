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Врач дал совет, как лучше подготовиться к новогодней ночи

Врач дал совет, как лучше подготовиться к новогодней ночи

Для того, чтобы лучше чувствовать себя новогодней ночью, лучше поспать в послеобеденное время, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .

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