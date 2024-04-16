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Зрители массово покинули концерт Александра Серова в Угличе

Зрители массово покинули концерт Александра Серова в Угличе

В начале 2024 года Александр Серов отправился в большой гастрольный тур по городам России. Известно, что тур продлится до конца апреля.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Так чем Серов не угодил угличанам? Поясните. В чем скандальность ситуации? Из текста я понял, что в хамстве зрителей, рванувших в гардероб не дождавшись окончания представления. Потребительское отношение обывателей проявляется не только по отношению к врачам, педагогам, но, как оказывается, к популярным исполнителям. Дичаем...
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