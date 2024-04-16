В начале 2024 года Александр Серов отправился в большой гастрольный тур по городам России. Известно, что тур продлится до конца апреля.
Зрители массово покинули концерт Александра Серова в Угличе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Так чем Серов не угодил угличанам? Поясните. В чем скандальность ситуации? Из текста я понял, что в хамстве зрителей, рванувших в гардероб не дождавшись окончания представления. Потребительское отношение обывателей проявляется не только по отношению к врачам, педагогам, но, как оказывается, к популярным исполнителям. Дичаем...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии