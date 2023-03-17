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Старая пекинская шутка – про вольные Курилы и свободную Корею

Старая пекинская шутка – про вольные Курилы и свободную Корею

Аналитики Украинского Центра международных исследований, разместившегося, как и должно быть, в Киеве, на днях сделали на редкость оригинальный прогноз, для кого-то, быть может, неожиданный и даже шокирующий.

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