Старая пекинская шутка – про вольные Курилы и свободную Корею

Аналитики Украинского Центра международных исследований, разместившегося, как и должно быть, в Киеве, на днях сделали на редкость оригинальный прогноз, для кого-то, быть может, неожиданный и даже шокирующий.
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