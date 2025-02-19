Путин поручил обсудить тарифы доставки прессы в слабо обеспеченные регионы

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью, которые не смогут организовать эту работу без государственной помощи.
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