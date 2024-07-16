Потрачено 800 тысяч рублей на охрану Канье Уэста в Москве

В Москве на охрану американского рэпера Канье Уэста было потрачено 800 тысяч рублей. По информации Telegram-канала Mash, музыканта сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках, что было важным условием для Канье.
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