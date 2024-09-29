С утра сажаем корейские и сибирские кедры

﻿﻿Итак, температура в Тюмени утром +10 Утро мы провели в весёлом настроении, высаживая саженцы кедра на 11 гектарах собственной земли, где планируем создать лесной сад из уникальных ореховых деревьев Завод с использованием Меча Колесова Вчера ветровка показала, что есть однолетние и трехлетние саженцы кедра корейского и саженцы кедра сибирского рассада Индивидуальная земля на Тобольском шоссе слишком велика - 11 га, а деревьев за два года посажено пока менее полутора гектаров Кроме кедра выращивают различные виды орехов, деканы, бук, каркас, бархат, дуб, различные плодовые деревья, различные съедобные ягодные кустарники и т д В будущем мы продолжим [my]Тюменская область Лес Орех Кедровый участок Лесопарк Саженец Восстановление леса Длинный столб 79Больше интересных статей здесь: Наука и техника.