В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции

Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России при поддержке ОМОН «Удар» Росгвардии.
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