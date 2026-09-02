Более 500 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в Капотне

Около 550 участников программы реновации начали поэтапный осмотр квартир на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе Общественного штаба реновации в городе Москве.
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