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Юго-Восточный Курьер

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Более 500 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в Капотне

Более 500 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в Капотне

Около 550 участников программы реновации начали поэтапный осмотр квартир на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе Общественного штаба реновации в городе Москве.

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